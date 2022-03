Verhaltener Jahresstart für Deutschland-Tourismus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit 16,2 Millionen Gästeübernachtungen im Januar ist der Deutschland-Tourismus verhalten ins neue Jahr gestartet. Die Zahl bedeutete zwar einen Zuwachs um 153 Prozent im Vergleich zum Lockdown-Januar 2021, liegt aber auch knapp 40 Prozent unter dem Vorkrisen-Monat im Jahr 2020. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Gäste aus dem Ausland ließen sich mit einem Rückgang von 62,5 Prozent noch seltener blicken als die aus dem Inland mit einem Minus von 34,6 Prozent.

Besondere Flaute herrschte in den Hotels, Gasthöfen und Pensionen, die nur gut die Hälfte der sonst üblichen Gäste begrüßen konnten. In Ferienunterkünften und sonstigen touristischen Unterkünften betrug der Rückgang nur gut ein Viertel. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rechnet zwar mit steigenden Buchungszahlen in diesem Jahr, eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird aber erst 2023 erwartet./ceb/DP/eas