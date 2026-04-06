06.04.2026 21:31:00

Verhandlungen für den Tourismus-KV 2026 gehen in die 2. Runde

Am Dienstag gehen die Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) 2026 der Tourismusbranche in die zweite Runde. Vor dem ersten Treffen am 12. März waren sich die Sozialpartner bereits wegen verbaler Unfreundlichkeiten in den Haaren gelegen. Beim Erstgespräch vor knapp einem Monat forderte die Gewerkschaft vida nach Eigenangaben eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent, zusätzlich zwölf garantierte freie Sonntage und bezahlte Mittagspausen.

Die Arbeitgeber hätten aber nur ein Plus von 2,3 Prozent angeboten, kritisierte die vida. Dies sei zu wenig, die den Verhandlungen zugrunde liegende Jahresinflation liege schließlich bei 3,6 Prozent, so vida-Verhandlungsleiterin Eva Eberhart. Von den Arbeitgebern hieß es, die vida-Forderungen seien "in der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Branche nicht umsetzbar". "Was wirtschaftlich nicht machbar ist, kann auch nicht vereinbart werden", betonten die Chefverhandler der gastgewerblichen Fachverbände in der Wirtschaftskammer, Georg Imlauer und Alois Rainer, nach der ersten KV-Runde im März.

stf

ISIN WEB http://www.vida.at https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen