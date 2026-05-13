Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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13.05.2026 07:25:00
Verhandlungen gescheitert: 18-tägiger Streik bei Samsung immer wahrscheinlicher
Die Gewerkschaften fordern, dass Samsung die Angestellten stärker an den Rekordgewinnen beteiligt. Jetzt sind wichtige Verhandlungen dazu gescheitert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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