Verhandlungen im Iran-Konflikt: Trump meldet Fortschritte - Hormus bleibt Streitpunkt

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Die letzten Aspekte und Details der Vereinbarung würden derzeit besprochen und sollten in Kürze bekanntgegeben werden. Bestandteil des Abkommens sei unter anderem die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Trump schränkte allerdings ein, dass das Ganze noch unter dem Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, den Iran und andere Länder stehe.

Zuvor habe Trump Gespräche mit Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains geführt. Separat habe er zudem mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif gratulierte Trump auf X später zu dessen "außerordentlichen Bemühungen um den Frieden".

Iran pocht auf Kontrolle über die Straße von Hormus

Unmittelbar nach Trumps Ankündigung betonte der Iran jedoch, weiterhin die Kontrolle über die strategisch wichtige Meerenge zu behalten. Die für den globalen Öl - und Gashandel bedeutende Schiffspassage werde auch im Falle eines Abkommens mit den USA "unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben", schrieb ein iranischer Militärsprecher auf der Plattform X.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars widersprach zudem Trumps Darstellung, wonach die Straße von Hormus in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren werde. Zwar habe der Iran zugestimmt, die Zahl der passierenden Schiffe wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Dies bedeute jedoch keine Rückkehr zur "freien Durchfahrt" wie vor dem Krieg. Die Verwaltung der Meerenge sowie die Erteilung von Genehmigungen erfolge weiterhin durch die Islamische Republik Iran. Trumps Darstellung sei daher "unvollständig und entspricht nicht der Realität", schrieb Fars.

Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen. Durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe kam der Verkehr weitgehend zum Erliegen, was die globalen Energiepreise deutlich steigen ließ. Teheran betont zwar weiterhin, die Meerenge sei nicht blockiert. Faktisch müssen sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und hohe Gebühren entrichten.

14-Punkte-Memorandum als erster Schritt

Trump machte zunächst keine weiteren Angaben zum konkreten Inhalt des geplanten Abkommens. Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf einen US-Beamten, der Entwurf für eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) sehe derzeit eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe vor. In dieser Zeit würde die Straße von Hormus gebührenfrei befahrbar sein. Der Iran würde sich zudem verpflichten, die dort verlegten Minen zu räumen.

Im Gegenzug würden die USA ihre Blockade iranischer Häfen aufheben und einige Sanktionsausnahmen gewähren, um dem Iran den freien Ölexport zu ermöglichen, hieß es weiter. Der Entwurf der Absichtserklärung enthalte ferner die Zusage des Irans, niemals Atomwaffen anzustreben und über die Aussetzung seines Urananreicherungsprogramms sowie die Entfernung seines Bestands an hochangereichertem Uran zu verhandeln. Die USA würden sich wiederum bereiterklären, während der 60-tägigen Frist über die Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe iranischer Vermögenswerte zu verhandeln.

Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai erklärte im Staatsfernsehen zudem, man befinde sich in der abschließenden Phase der Ausarbeitung eines 14-Punkte-Memorandums. Im Mittelpunkt stünden die Beendigung des Kriegs, die Straße von Hormus sowie die grundsätzliche Freigabe blockierter iranischer Vermögenswerte im Ausland. Innerhalb der kommenden 30 bis 60 Tage sollen weitere Details verhandelt werden, darunter auch die Zukunft des iranischen Atomprogramms und der technische Prozess zur Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran.

Atomfrage bleibt größter Streitpunkt

Gerade die Atomfrage bleibt jedoch der größte Streitpunkt. Washington fordert demnach eine langfristige Aussetzung des iranischen Atomprogramms sowie die Übergabe hoch angereicherten Urans an die USA. Der Iran lehnt diese Bedingungen bislang ab. Diese Schritte würden laut "Axios" zudem erst im Rahmen eines endgültigen Abkommens erfolgen. Die US-Streitkräfte würden erst dann abziehen. Der Entwurf mache ferner deutlich, dass der Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon beendet werden würde, hieß es.

Es sei möglich, dass das Abkommen nicht einmal die vollen 60 Tage überdauern werde, wenn die USA überzeugt seien, dass der Iran es mit den Atomverhandlungen nicht ernst meine, wurde der US-Beamte weiter zitiert.

Kritik an möglichem Iran-Abkommen wächst

Auch in den USA stößt ein mögliches Abkommen auf Kritik. Der republikanische Senator Ted Cruz warnte auf X vor einem "desaströsen Fehler", falls der Iran trotz eines Abkommens weiterhin Uran anreichern, Atomwaffen entwickeln und die Straße von Hormus effektiv kontrollieren könne.

Dan Shapiro, ehemaliger US-Botschafter in Israel und Berater in den Iran-Verhandlungen, sagte dem "Wall Street Journal": "Trump muss sich zwischen der Ungewissheit einer Eskalation und der Gewissheit entscheiden, für ein schwaches Abkommen kritisiert zu werden." "Niemand weiß, wofür er sich entscheiden wird." Das Weiße Haus hofft laut dem von "Axios" zitierten Beamten, dass die letzten Differenzen in den nächsten Stunden beigelegt werden und dass noch am heutigen Tag eine Einigung verkündet werden kann.

Der Nahost-Experte Thomas Juneau von der Universität Ottawa erklärte auf X, beide Seiten hätten durch den Krieg Verluste erlitten, die USA jedoch mehr als der Iran. Gleichzeitig dämpfte Irans Außenamtssprecher Baghai die Erwartungen an einen schnellen Durchbruch. Eine Einigung könne "sowohl sehr nah als auch sehr fern sein". Die USA hätten im Verlauf der Gespräche mehrfach widersprüchliche Positionen vertreten. Dennoch sprach er von einer "Annäherung der Standpunkte".

Auch Irans Präsident Massud Peseschkian zeigte sich laut dem Präsidialamt in Teheran grundsätzlich offen für eine diplomatische Lösung, betonte jedoch das tiefe Misstrauen seines Landes gegenüber Washington. "Wir sind weiterhin gesprächsbereit, aber die Erfahrungen aus vergangenen Verhandlungen mit den USA zwingen uns zu äußerster Vorsicht", sagte Peseschkian demnach.

Israel reagiert zunächst nicht öffentlich

Die USA und Israel hatten den Iran am 28. Februar angegriffen. Seit Anfang April herrscht eine Waffenruhe, die zuletzt einseitig von Trump verlängert wurde. Israel reagierte auf Trumps jüngste Ankündigung zunächst nicht offiziell. Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz schrieb auf X, ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran unter Trump wäre für Netanjahu ein schwerer diplomatischer und politischer Schlag. Netanjahus Überzeugung sei es gewesen, dass mehr militärische Stärke den Iran entweder zur Unterwerfung zwingen oder die Führung destabilisieren würde. "Stattdessen ist das Ergebnis ein radikalisierterer, widerstandsfähigerer und gefährlicherer Iran, dem selbst Washington heute zögert, erneut militärisch entgegenzutreten."

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX)