Verhandlungen mit Iran: Biden telefoniert mit israelischem Premier

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat angesichts einer möglichen Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran erneut betont, dass Teheran niemals in den Besitz einer Atomwaffe kommen darf. Das sagte er laut Weißem Haus am Mittwoch bei einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid. Israel sieht die aktuellen Verhandlungen mit dem Iran kritisch. Das Land fordert unter anderem eine strengere Überwachung des iranischen Atomprogramms sowie eine Einschränkung des Raketenprogramms. Israel sieht sich vom Iran existenziell bedroht.

Vertreter aus den USA, dem Iran sowie anderen Ländern versuchen seit Wochen, zu einer Einigung über eine Rückkehr zu dem Atomabkommen zu kommen. Damit sollen US-Sanktionen wieder aufgehoben und Teherans Atomprogramm erneut eingeschränkt werden. Das waren die ursprünglichen Ziele eines Paktes von 2015, der den Iran am Bau von Atomwaffen hindern sollte. Die USA verließen das Abkommen 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump .

Die US-Regierung äußerte sich am Mittwoch "vorsichtig optimistisch" mit Blick auf die Verhandlungen mit dem Iran. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte, die USA seien zuversichtlich, eine Wiederherstellung des Abkommens erreichen zu können. Die US-Regierung glaube, dass man "jetzt näher dran" sei als in den vergangenen Wochen und Monaten, "was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass der Iran bereit war, einige seiner Forderungen fallen zu lassen, die überhaupt nichts mit dem Abkommen zu tun hatten"./jac/DP/nas