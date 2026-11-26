IG Holdings Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3102290008
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26.11.2026 16:24:14
Verhandlungsmarathon beendet: IG Metall und Arbeitgeber einigen sich im Tarifstreit
Nach zähem Ringen in Mannheim fällt eine Entscheidung für Millionen Beschäftigte. IG Metall und Arbeitgeber finden im Tarifstreit zusammen. Details sollen am späten Nachmittag vorgestellt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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