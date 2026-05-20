Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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20.05.2026 07:00:00
Verhandlungsrunde gescheitert: Streik bei Samsung soll am Donnerstag beginnen
Samsung und mehrere Gewerkschaften konnten sich erneut nicht einigen, wie und wie viele Boni künftig ausgezahlt werden sollen. Nun steht der Rekordstreik an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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