Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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20.05.2026 07:00:00

Verhandlungsrunde gescheitert: Streik bei Samsung soll am Donnerstag beginnen

Samsung und mehrere Gewerkschaften konnten sich erneut nicht einigen, wie und wie viele Boni künftig ausgezahlt werden sollen. Nun steht der Rekordstreik an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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