Veri Medtech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Veri Medtech stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,77 Prozent auf 1,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at