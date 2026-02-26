Vericel Aktie
Vericel Corporation Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Vericel Corporation (VCEL) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $23.24 million, or $0.45 per share. This compares with $19.81 million, or $0.38 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 23.3% to $92.92 million from $75.38 million last year.
Vericel Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.24 Mln. vs. $19.81 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.38 last year. -Revenue: $92.92 Mln vs. $75.38 Mln last year.
