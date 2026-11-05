Vericel Aktie
WKN DE: A12FU4 / ISIN: US92346J1088
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05.11.2026 15:05:38
Vericel Q3 Profit Surges, Lifts FY26 Outlook; Shares Jump In Premarket
(RTTNews) - Advanced therapies company Vericel Corp. (VCEL) on Thursday reported a surge in third-quarter profit, driven by higher sales compared to a year earlier.
Quarterly net income rose to $14.16 million or $0.27 per share from $5.07 million or $0.10 per share, a year before.
Total revenue climbed to $85.37 million from $67.50 million in the year-ago quarter.
Looking ahead to fiscal 2026, the company lifted its full-year total revenue outlook to $344 million - $346 million from $330 million - $340 million previously. It also raised its adjusted EBITDA margin outlook to 28% from 27%.
Shares of Vericel are up 7.54% to $48.91 in premarket trading after ending Wednesday's session up 10.68%.
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