Biotech Holdings LtdShs Aktie

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WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018

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30.05.2026 20:39:34

Vericel Revenue Jumped 20%. One Biotech Investor Just Reported Adding $63 Million More

Soleus Capital Management disclosed a significant buy of Vericel (NASDAQ:VCEL), adding 1,785,079 shares in the first quarter—an estimated $63.40 million trade based on quarterly average pricing—according to a May 14, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Soleus Capital Management, L.P. increased its position in Vericel by 1,785,079 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $63.40 million, calculated using the period’s average closing price. The quarter-end value of the stake increased by $54.49 million, a figure reflecting both new purchases and underlying price changes.Vericel is a commercial-stage biopharmaceutical company specializing in advanced cell therapies for orthopedic and burn care indications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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