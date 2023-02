Vericel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vericel hat sich am 23.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,120 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Vericel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.

Vericel hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 164,37 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 156,18 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,444 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 164,57 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at