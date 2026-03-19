Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
19.03.2026 06:31:28

Veridis Environment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veridis Environment hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Veridis Environment 659,5 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 701,1 Millionen ILS umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,42 ILS beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,130 ILS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,61 Milliarden ILS – eine Minderung um 4,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,73 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen