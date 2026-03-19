Veridis Environment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veridis Environment hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Veridis Environment 659,5 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 701,1 Millionen ILS umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,42 ILS beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,130 ILS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,61 Milliarden ILS – eine Minderung um 4,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,73 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at