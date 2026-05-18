VerifyMe gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

VerifyMe hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte VerifyMe ebenfalls 0,050 USD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz wurde auf 1,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 60,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at