VerifyMe legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VerifyMe lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

VerifyMe hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at