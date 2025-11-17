|
VerifyMe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
VerifyMe präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VerifyMe ein Ergebnis je Aktie von -0,230 USD vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,37 Prozent zurück. Hier wurden 5,0 Millionen USD gegenüber 5,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
