Verimatrix gewinnt den CyberSecurity Breakthrough Award 2022 für mobile Sicherheit

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), das führende Unternehmen im Bereich der Versorgung der modernen vernetzten Welt mit menschenzentrierter Sicherheit, gab heute bekannt, dass seine App Shield Pro im Rahmen der 6. jährlichen CyberSecurity Breakthrough Awards von CyberSecurity Breakthrough, einem führenden unabhängigen Unternehmen, das die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Markt für Cybersicherheit auszeichnet, als Application Security Solution of the Year ausgezeichnet wurde.

Als Teil der Verimatrix Extended Threat Defense-Produktfamilie, die einen robusten Überwachungsdienst umfasst, ermöglicht App Shield einen effektiven Schutz von Apps (Android APK und iOS xcarchive) in nur wenigen Minuten über eine schnelle und kostengünstige Cloud-Lösung. Ohne erforderliche Integration laden Entwickler ihre App einfach hoch und erhalten Schutz vor Reverse Engineering, Umverpackung von Anwendungen, dynamischen Änderungen und Debuggern. Es erkennt automatisch, wenn eine App angegriffen wird, schlägt schnell Alarm und kann bei Bedarf sogar seinen eigenen Betrieb beenden – und so die Bedrohung abstellen, bevor Schaden entsteht.

"Ohne leistungsfähige Schutzmechanismen sind App-Entwickler oft mit der zusätzlichen Aufgabe überfordert, Wege zum Schutz ihres wichtigen geistigen Eigentums, ihres Quellcodes, ihrer APIs und ihrer persönlichen Daten zu managen", sagte James Johnson, Geschäftsführer von CyberSecurity Breakthrough. "Code zu verändern oder sich mit Integrationen zu befassen, ist zeitaufwändig und führt oft nicht zu den erforderlichen Schutzergebnissen. App Shield ist ein SaaS-Service, der ohne Codeänderungen einen bahnbrechenden Cybersicherheitsschutz für jede Android- oder iOS-App anbietet und so vor potenziell verheerenden Bedrohungen schützt. Herzlichen Glückwunsch an Verimatrix für die Verleihung der Auszeichnung "Application Security Solution of the Year" im Jahr 2022."

"Wir fühlen uns geehrt, dass eine unserer Extended Threat Defense-Technologien eine kontinuierliche Branchenanerkennung erhält, da diese besondere Auszeichnung neben einigen der anerkanntesten Innovatoren der Technologiebranche verliehen wird", sagte Juha Högmander, Vice President, Cybersecurity Business bei Verimatrix. "App Shield bringt automatisierte, intelligente und sich selbst verteidigende Technologien zu Unternehmen, die sie am dringendsten benötigen – zum Schutz ihrer Kunden und ihres Gewinns."

Über CyberSecurity Breakthrough

Die CyberSecurity Breakthrough Awards sind Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Marktforschungs- und Anerkennungsplattform für globale technologische Innovationen und Führungsrollen. Das Programm widmet sich der Auszeichnung herausragender Unternehmen, Produkte und Menschen im Bereich Informationssicherheit und Cybersicherheit. Die CyberSecurity Breakthrough Awards stellen eine Plattform zur Verfügung, um die Leistungen bahnbrechender Unternehmen und Produkte im Bereich der Informationssicherheit in Kategorien wie Cloud-Sicherheit, Bedrohungserkennung, Risikomanagement, Betrugsprävention, mobile Sicherheit, Web- und E-Mail-Sicherheit, UTM, Firewall und mehr öffentlich zu würdigen. Für mehr Informationen besuchen Sie www.cybersecuritybreakthrough.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit, die für Menschen gemacht ist, zu leisten. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport, über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Unternehmen zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

