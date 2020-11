Verimatrix lanciert neue Markenkampagne: Security Made for People

Verimatrix, (Paris: VMX) (Euronext Paris: VMX), ein global tätiger Anbieter von Sicherheitslösungen zur Unterstützung von Menschen in der modernen vernetzten Welt, präsentierte heute seine neue Markenkampagne, "Security Made for People", zeitgleich mit einer komplett umgestalteten Website und unterstützenden Markenidentitätselementen.

Die Kampagne wurde entwickelt, um die menschliche Seite von Sicherheit authentisch zu erfassen, und bietet einen Einblick in die wahren Herausforderungen, die Kunden und Technologiepartner von Verimatrix bewältigen müssen, während sie hart daran arbeiten, ihre digitalen Inhalte und Anwendungen in einer zunehmend feindseligen Cyberwelt zu schützen. Die Kampagne "Security Made for People" präsentiert Erfolgsgeschichten aus zahlreichen Branchen wie beispielsweise Medien und Entertainment, Finanzen und Live-Sport.

Die Kampagne von Verimatrix umfasst eine markengeschützte Enthüllung mit Kurzform-Videos in digitalen Kanälen, Geschichten in sozialen Medien und eine völlig neu gestaltete Website. Besucher der Website erleben einen vielseitigen Storytelling-Inhalt, der die geschäftlichen, von Verimatrix behandelten Fragen sowie bereitgestellte Lösungen und realisierte Vorteile beleuchtet. Verimatrix hat außerdem seine neue Website völlig umgestaltet und ihrem Inhalt mehr Tiefe und Breite verliehen, um neuen Märkten wie beispielsweise Live-Streaming von Sportveranstaltungen und eSport mehr Raum zu geben. Nach ihrem Start wird die Website zusätzliche Lösungen, einen neuen Investorbereich und mehrsprachige Unterstützung in Spanisch, Französisch, Japanisch und Mandarin einführen.

Die Markenidentitätsdetails von der Bildgestaltung bis hin zur Farbauswahl spiegeln Integrität als Kern der Marke Verimatrix wider. Die neue Farbpalette verleiht zum Beispiel den bestehenden Kernfarben der Marke mehr Energie und unterstreicht durch höhere Sättigung und stärkere Leuchtkraft die visuelle Gesamtwirkung. Zu den weiteren Neuerungen gehören neue Schriftarten und Lifestyle-Fotografie, wodurch eine emotionalere Beziehung zu potenziellen Kunden, Wiederverkaufspartnern und deren Endanwendern geschaffen wird.

"Verimatrix hat vor kurzem einige spannende Veränderungen erfahren, und die Positionierung unserer neuen Marke spiegelt den Reifegrad und Weiterentwicklung des Unternehmens wider", so Jon Samsel, Vice President of Global Marketing von Verimatrix. "Die Marke Verimatrix basiert auf dem Konzept der auf Menschen zugeschnittenen, nahtlosen Sicherheit. Sie unterstreicht, wie wir unsere Kunden und Technologiepartner befähigen, professionelle, anwenderfreundliche Sicherheitslösungen zu entwickeln, die einfach integrierbar, einsetzbar und monetarisierbar sind."

"Auf Menschen zugeschnitten" bedeutet, dass Kunden, Geschäftspartner und deren Endkunden stets an erster Stelle stehen. Dieses Konzept erfordert aktives Zuhören, um einen Austausch anzustreben, der über reines Verkaufen hinausgeht, und Produkte, Lösungen sowie Erfahrungen auf die Menschen abzustimmen, die Verimatrix bedient. Verimatrix wird seit 25 Jahren kontinuierlich für seine Fähigkeit anerkannt, Unternehmen in die Lage zu versetzen, wertvolle Inhalte, Anwendungen Geräte im richtigen Maß vor Ort oder in der Cloud zu schützen und gleichzeitig die zu erzielenden Einnahmen zu maximieren.

"Nahtlose Sicherheit ist gleichzeitig benutzerfreundliche Sicherheit – und das ist kein Widerspruch in sich. Es geht vielmehr darum, Sicherheit so einfach und transparent wie möglich zu gestalten", erklärte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer von Verimatrix. "Benutzerfreundliche Sicherheit ist der magische Schnittpunkt zwischen Stabilität und einfacher Nutzung. Tatsächlich ist gut konzipierte Sicherheit, die einfach und größtenteils unsichtbar für den Anwender umgesetzt werden kann, bei weitem effektiver als umfangreiche Sicherheit, die kaum genutzt wird. Wir sind stolz, dass unsere neue Website und die neue Werbekampagne unser Engineeringkonzept ‚Erfahrung an erster Stelle‘ unterstreichen können."

