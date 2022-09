Verimatrix-Technologien zur Bedrohungsabwehr im Einsatz bei führendem Online-Shopping-Service Saudi-Arabiens

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, teilte heute mit, dass Jarir, Saudi-Arabiens größter E-Commerce- und Online-Shopping-Dienst, App Shield Pro mit Monitoring von Verimatrix entschieden hat, das zur Produktfamilie Extended Threat Defense (XTD) gehört, um bei der Bereitstellung seiner Dienste für Android-Nutzer wertvolles geistiges Eigentum zu schützen.

Da Millionen Menschen die beliebte Shopping-App nutzen, suchte Jarir nach einer schnellen und zugleich praxisbewährten Lösung, um seinen Schutz vor Bedrohungen wie Reverse Engineering und Repackaging zu gewährleisten. Das Unternehmen sieht außerdem einen dringenden Bedarf bei der Überwachung und Erkennung von Bedrohungen in seiner Installationsbasis, um Bedrohungsmuster erkennen und potenzielle Angriffe verhindern zu können.

Die Verimatrix-Technologien App Shield Pro und XTD bieten Jarir mit ihrem Zero-Code-Ansatz für App-Sicherheit und -Monitoring einen diskreten und dennoch modernen Ansatz für den Schutz von Apps sowie wertvolle Erkenntnisse, die dazu beitragen können, kostspielige Sicherheitsvorfälle zu verhindern.

"Wenn ein Unternehmen auf der Nutzung einer App aufbaut, ist es geschäftsentscheidend, die Cybersicherheit zu maximieren und gleichzeitig ein überragendes Nutzererlebnis zu gewährleisten", so Juha Högmander, Vice President, Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Wir freuen uns, mit Marktführern wie Jarir zusammenzuarbeiten und ihnen eine einzigartige Bedrohungsabwehr bereitzustellen."

"Nach intensiver Prüfung haben wir uns für Verimatrix entschieden, weil das Unternehmen einen umfassenden Ansatz für den Schutz von geistigem Eigentum verfolgt und einzigartige Fähigkeiten zur Überwachung von Bedrohungen bietet", berichtet Nasser Abdul-Aziz, Chief Operations Officer bei Jarir Bookstore. "Für uns ist es sehr wichtig, mit Cybersecurity-Experten wie Verimatrix zusammenzuarbeiten, die den von uns benötigten Mix aus proaktivem Schutz, Benutzerfreundlichkeit und erstklassigem Service bereitstellen können."

Über Jarir

Die Jarir Marketing Company (auch bekannt als "Jarir Bookstore" oder "Jarir") wurde 1974 in Riad als kleine Buchhandlung gegründet. In den 80er Jahren eröffnete Jarir eine zweite Filiale in Riad, gefolgt von einer weiteren Filiale in den 90er Jahren. Im Nahen Osten gilt Jarir heute als Marktführer für IT-Verbraucherprodukte, Elektronik, Büroartikel und Bücher. Seine Produkte vertreibt Jarir als Einzel- und Großhändler in Saudi-Arabien und anderen GCC-Ländern. Im Jahr 2002 wurde Jarir zur Aktiengesellschaft (CR-Nr. 1010032264) und ist seit 2003 am Saudi Capital Market (Tadawul) notiert. Derzeit verfügt Jarir über ein Einlagekapital von 1,20 Mrd. SR. Besuchen Sie www.jarir.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

