Verimatrix und Harmonic arbeiten beim SaaS-schnellen Schutz von Streaming-Inhalten zusammen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Harmonic als einer der ersten Partner seine Cloud-Plattform mit Verimatrix StreamkeeperSM integriert.

Streamkeeper Multi-DRM verkürzt die Bereitstellung von Streaming-Videodiensten von Monaten auf Minuten und ermöglicht es Anbietern von Videodiensten, ihre Inhalte von einer hoch skalierbaren und global redundanten Plattform aus sicher zu streamen. Der Streamkeeper Multi-DRM-Service wurde von vornherein für die Bereitstellung von Best Practices für den Schutz von Inhalten entwickelt, die von den Studios gebilligt werden, wobei der Schwerpunkt auf der Sicherstellung eines hervorragenden Videoerlebnisses für den Zuschauer liegt. Streamkeeper ist im Großen und Ganzen eine Suite neuartiger und anpassungsfähiger Cybersicherheitstechnologien, die DRM einbeziehen und darüber hinausgehen, damit Videodienstanbieter das Einnahmerisiko in einer Welt der sich ständig ändernden Bedrohungen durch Videopiraterie bewältigen können. Die Lösung ist in mehreren Leistungsstufen erhältlich und umfasst Funktionen wie Multi-DRM, ein Echtzeit-Performance-Dashboard, Integration von Bereitschaftsdiensten und Warnmeldungen, die Risikobewertung einzelner Geräte, Anti-Piraterie-Maßnahmen und vieles andere mehr.

Durch die Integration von Verimatrix Streamkeeper mit der VOS™360 Cloud-Plattform von Harmonic kommen die Kunden in den Genuss eines sicheren Video-Streamings der nächsten Generation, das die geballte Fähigkeiten von zwei sehr vertrauenswürdigen Branchenführern nutzt.

Mit der VOS360-Plattform von Harmonic lassen sich durchgehende Video-Cloud-Workflows einfach starten und verwalten. Die VOS360-Plattform nutzt das Know-how des Unternehmens bei der Verarbeitung und Bereitstellung von Videos und integriert marktführende, hochmoderne Microservices, darunter Komprimierung, Paketierung, Ursprung und SSAI, in eine einheitliche Softwarelösung für Cloud-basiertes Streaming der nächsten Generation. Durch die Vorabintegration der VOS360-Plattform mit Verimatrix Streamkeeper können bestehende und neue Kunden die vereinten Sicherheitsvorteile im großen Maßstab nutzen und OTT-Bereitstellungen in der Cloud schnell einführen.

"Wir freuen uns, mit Harmonic einen branchenweit führenden Cloud-Anbieter als einen der ersten Integrationspartner für Streamkeeper bekannt geben zu können", so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. "Durch die Kombination innovativer, bewährter Cybersicherheits- und Anti-Piraterie-Technologien mit der bekannten Videoverarbeitungs- und -bereitstellungsplattform von Harmonic entsteht ein Cloud-basierter One-Stop-Shop für OTT-Dienstanbieter, der ihnen einen unmittelbaren geschäftlichen Nutzen und Sorgenfreiheit in Bezug auf ihre Inhalte bietet.”

"Durch die Integration von Verimatrix Streamkeeper mit unserer VOS360-Cloud-Plattform verändern wir die Art und Weise, wie Betreiber Videos streamen", so Shahar Bar, Senior Vice President, Video Products & Corporate Development bei Harmonic. "Da sie in der Cloud läuft, ist unsere Lösung flexibel, skalierbar und sicher. Sie ermöglicht die Bereitstellung von Streaming-Erlebnissen in herausragender Qualität in großem Maßstab.”

Weitere Informationen über die VOS360-Cloud-Plattform von Harmonic finden Sie unter https://www.harmonicinc.com/video-streaming

Weitere Informationen über Verimatrix Streamkeeper finden Sie unter www.verimatrix.com/products/streamkeeper/

Über Harmonic

Harmonic, der weltweit führende Anbieter von virtualisierten Kabelzugangs- und Videobereitstellungslösungen, ermöglicht es Medienunternehmen und Dienstanbietern, Verbrauchern weltweit Video-Streaming- und -Broadcast-Dienste in höchster Qualität bereitzustellen. Das Unternehmen revolutionierte die Kabelzugangsvernetzung durch die branchenweit erste virtualisierte Kabelzugangslösung, die es Kabelnetzbetreibern ermöglicht, Gigabit-Internetdienste flexibler für die Haushalte und Mobilgeräte der Verbraucher bereitzustellen. Ob es darum geht, die OTT-Videobereitstellung über innovative Cloud- und Softwareplattformen zu vereinfachen oder die Bereitstellung von Gigabit-Internetkabeldiensten voranzutreiben, Harmonic verändert die Art und Weise, wie Medienunternehmen und Dienstanbieter Live- und On-Demand-Inhalte auf jedem Bildschirm monetarisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.harmonic.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

