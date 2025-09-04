|
Verint Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Verint Systems lud am 02.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Verint Systems mit einem Umsatz von insgesamt 208,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,03 Prozent verringert.
