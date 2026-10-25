VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
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25.10.2026 21:10:24
VeriSign: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, VeriSign (NASDAQ:VRSN) announced that its domain name base reached 183 million names with a record 13.1 million new registrations in the quarter. Expanding the domain base drives recurring software revenue for the company's core top-level domain (TLD) registry business, which manages internet address extensions such as .com and .net. Three things management said on the earnings call stand out.
Artificial intelligence software helps creators launch websites quickly, which boosts demand for domain names. Management increased its full-year 2026 domain base growth target to between 6.5% and 7% as customer demand picked up across key regions.
The company prepares to launch .web in early 2027 following a limited registration period. Unlike its regulated .com contract, the new extension allows management to set premium pricing and flexible marketing promotions.
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