VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
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13.08.2026 17:05:01
VeriSign CEO James Bidzos Sells 3,300 Shares for $979,000
D. James Bidzos, Exec. Chairman, Pres, & CEO of VeriSign (NASDAQ:VRSN), sold 3,300 shares of common stock on Aug. 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($296.54); post-transaction value based on Aug. 04, 2026, market close ($299.20).VeriSign is a critical infrastructure provider for the global internet, commanding a dominant position in the domain registry market with over 900 employees and a market capitalization of $27 billion. The company generates substantial operating cash flows through its recurring, high-margin registry business model, which benefits from the essential nature of domain name services and limited competitive dynamics in the .com and .net registry segments. VeriSign's competitive advantages include its monopolistic control of two of the world's most valuable top-level domains, its role as root zone maintainer, and its proven ability to maintain pricing power while delivering consistent financial performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu VeriSign Inc.
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07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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31.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeriSign von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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24.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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22.07.26
|Ausblick: VeriSign stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu VeriSign Inc.
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