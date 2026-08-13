VeriSign Aktie

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WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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13.08.2026 17:05:01

VeriSign CEO James Bidzos Sells 3,300 Shares for $979,000

D. James Bidzos, Exec. Chairman, Pres, & CEO of VeriSign (NASDAQ:VRSN), sold 3,300 shares of common stock on Aug. 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($296.54); post-transaction value based on Aug. 04, 2026, market close ($299.20).VeriSign is a critical infrastructure provider for the global internet, commanding a dominant position in the domain registry market with over 900 employees and a market capitalization of $27 billion. The company generates substantial operating cash flows through its recurring, high-margin registry business model, which benefits from the essential nature of domain name services and limited competitive dynamics in the .com and .net registry segments. VeriSign's competitive advantages include its monopolistic control of two of the world's most valuable top-level domains, its role as root zone maintainer, and its proven ability to maintain pricing power while delivering consistent financial performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street werden unterschiedliche Tendenzen beobachtet. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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