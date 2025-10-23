VeriSign Aktie
Verisign Inc. Q3 Profit Climbs, Beats Estimates
(RTTNews) - Verisign Inc. (VRSN) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $212.8 million, or $2.27 per share. This compares with $201.3 million, or $2.07 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.24 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $419.1 million from $390.6 million last year.
Verisign Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $212.8 Mln. vs. $201.3 Mln. last year. -EPS: $2.27 vs. $2.07 last year. -Revenue: $419.1 Mln vs. $390.6 Mln last year.
