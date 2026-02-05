VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|
05.02.2026 22:14:47
Verisign Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Verisign Inc. (VRSN) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $206.2 million, or $2.23 per share. This compares with $191.5 million, or $2.00 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.6% to $425.3 million from $395.4 million last year.
Verisign Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $206.2 Mln. vs. $191.5 Mln. last year. -EPS: $2.23 vs. $2.00 last year. -Revenue: $425.3 Mln vs. $395.4 Mln last year.
Analysen zu VeriSign Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|VeriSign Inc.
|189,20
|-7,89%
