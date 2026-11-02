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02.11.2026 06:31:29
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,49 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,85 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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