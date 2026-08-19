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19.08.2026 06:31:29
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A ließ sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,51 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A ein Ergebnis je Aktie von -0,190 CNY vermeldet.
Das vergangene Quartal hat VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 584,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 75,95 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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