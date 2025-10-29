|
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 78,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 718,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,055 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,35 Milliarden CNY geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
