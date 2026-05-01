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01.05.2026 06:31:29
Verisk Analytics A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Verisk Analytics A ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Verisk Analytics A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 782,6 Millionen USD gegenüber 753,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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