Verisk Analytics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Verisk Analytics A hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verisk Analytics A 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 768,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 725,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at