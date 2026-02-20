Verisk Analytics A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Verisk Analytics A hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Verisk Analytics A 778,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 735,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,48 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,71 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,63 Prozent auf 3,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,94 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 3,07 Milliarden USD prognostiziert worden war.

