Verisk Analytics A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Verisk Analytics A äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Verisk Analytics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 806,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 772,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at