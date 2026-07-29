Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|
29.07.2026 13:35:13
Verisk Analytics Again Reaffirms FY26 Outlook; Shares Down 5.3% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Wednesday, Verisk Analytics, Inc. (VRSK), a data analytics and technology provider, again reaffirmed its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $7.45 to $7.75 per share on revenues between $3.19 billion and $3.24 billion.
In Wednesday's pre-market trading, VRSK is trading on the Nasdaq at $201.00, down $11.26 or 5.30 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!