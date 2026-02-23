Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|
23.02.2026 13:57:01
Verisk Enters $1.5 Bln Accelerated Share Repurchase Agreement
(RTTNews) - Verisk Analytics, Inc. (VRSK), a data analytics and technology provider, on Monday announced accelerated share repurchase agreements to buy back an aggregate of $1.5 billion of its stock from HSBC Bank USA, National Association and Wells Fargo Bank, National Association.
The counterparties are expected to deliver about 7 million shares initially at the inception of the agreements.
The final settlement is expected no later than the third fiscal quarter ending September 30.
The company said about $1 billion will remain available under the company's existing share repurchase authorization following the ASR agreements.
In the pre-market trading, Verisk Analytics is 1.36% higher at $184.98 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verisk Analytics Inc (A)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
19.02.26
|S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Verisk Analytics A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verisk Analytics A von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück (finanzen.at)