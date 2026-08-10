Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|
10.08.2026 16:39:26
Verisk 'strongly Disagrees' With Delaware Court Ruling On AccuLynx
(RTTNews) - Verisk Analytics, Inc. (VRSK) said on Monday it "strongly disagrees" with a Delaware Chancery Court ruling regarding AccuLynx, and is evaluating options including a possible appeal.
"We appreciate the expedited response from the court but strongly disagree with the decision," the data analytics and technology provider to the global insurance industry said in a statement.
Verisk did not provide further details on the ruling or the nature of the dispute. The company said an appeal and "other next steps" are possible as it reviews its options.
On the Nasdaq, shares of Verisk are currently losing 4.71 percent, changing hands at $182.79
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verisk Analytics Inc (A)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Verisk Analytics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Verisk Analytics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Verisk Analytics Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verisk Analytics Inc (A)
|166,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.