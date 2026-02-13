Veritas In Silico hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Veritas In Silico hat am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 21,62 JPY gegenüber -14,110 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 14,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 65,620 JPY. Im Vorjahr waren -37,110 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Veritas In Silico im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 53,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,14 Millionen JPY. Im Vorjahr waren 194,64 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at