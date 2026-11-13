Veritas In Silico hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Veritas In Silico präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -19,60 JPY. Ein Jahr zuvor waren -15,570 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Veritas In Silico im vergangenen Quartal 18,9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Veritas In Silico 22,5 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at