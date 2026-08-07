Veritas In Silico stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Veritas In Silico veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -16,100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,07 Prozent zurück. Hier wurden 18,9 Millionen JPY gegenüber 19,3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at