13.11.2025 06:31:28
Veritas In Silico stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Veritas In Silico hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 15,57 JPY gegenüber -8,590 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Veritas In Silico in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 49,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
