Veritas In Silico vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Veritas In Silico veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 39,52 JPY gegenüber -12,330 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,8 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 26,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at