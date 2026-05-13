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13.05.2026 06:31:29
Veritas In Silico vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Veritas In Silico veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 39,52 JPY gegenüber -12,330 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,8 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 26,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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