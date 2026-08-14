Veritas (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Veritas (India) gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,98 Milliarden INR – ein Plus von 52,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Veritas (India) 5,87 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at