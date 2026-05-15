Verite: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Verite hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,94 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,88 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 21,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 9,44 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Verite einen Umsatz von 7,95 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at