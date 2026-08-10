Verite hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Verite präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 JPY, nach -2,470 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 2,09 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at