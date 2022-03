Veritone legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veritone hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,370 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Veritone noch ein Gewinn pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 227,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 115,31 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 99,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 57,71 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,033 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 104,97 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at