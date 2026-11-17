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17.11.2026 06:31:28
Veritone: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Veritone präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 18,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 30,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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