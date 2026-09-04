Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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04.09.2026 07:38:00

Verium holt ehemaligen Schweiz-Chef von Goldman Sachs als Partner

Das unabhängige Multi-Family-Office aus Zürich verstärkt seine Partnerschaft mit dem früheren CEO der Goldman Sachs Bank in der Schweiz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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