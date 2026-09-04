Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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04.09.2026 07:38:00
Verium holt ehemaligen Schweiz-Chef von Goldman Sachs als Partner
Das unabhängige Multi-Family-Office aus Zürich verstärkt seine Partnerschaft mit dem früheren CEO der Goldman Sachs Bank in der Schweiz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Goldman Sachs
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03.09.26
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03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
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27.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.08.26
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Analysen zu Goldman Sachs
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|13.04.26
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|12.08.26
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|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
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