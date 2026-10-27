Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 06:30:38

Verivox: Preiskampf in der Kfz-Versicherung ist zurück

HEIDELBERG (dpa-AFX) - In der Kfz-Versicherung hat eine dreijährige Phase teils drastischer Preiserhöhungen ihr Ende gefunden: Zwei Prozent mehr als vor einem Jahr kosten Kfz-Policen zu Beginn der alljährlichen Wechselsaison im Mittel der drei Versicherungsarten - Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko - nach Analyse des Vermittlungsportals Verivox. Das entspricht einem vergleichsweise moderaten Anstieg, der unter der allgemeinen Inflationsrate liegt. Im günstigen Preissegment sind die Preise laut Verivox sogar im Schnitt um knapp zwei Prozent gesunken.

Große Preisunterschiede

Alljährlich im November und Dezember wechseln Millionen Autobesitzer in Deutschland auf der Suche nach günstigeren Tarifen ihre Kfz-Versicherung. In den vergangenen drei Jahren waren tatsächlich billigere Policen Mangelware. Im mittleren Preissegment kosten Haftpflichtpolicen laut Verivox in diesem Jahr im Schnitt 3,1 Prozent mehr, während die Preise günstigerer Versicherer um 1,2 Prozent niedriger sind als vor einem Jahr. Teilkasko ist in diesem Herbst im mittleren Preissegment 0,4 Prozent teurer, im günstigen ein Prozent günstiger. Bei Vollkasko-Policen, die auch selbst verschuldete Schäden am eigenen Auto abdecken, geht die Entwicklung etwas stärker auseinander: 1,6 Prozent mehr im mittleren Preissegment, 2,3 Prozent weniger im günstigen.

... obwohl die Kosten weiter steigen

"Von einer dauerhaften Preiswende kann aber noch keine Rede sein", sagte Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Ersatzteile und Reparaturen verteuern sich weiter und bleiben ein Kostentreiber." Verivox berechnet den Index gemeinsam mit dem Statistik-Experten Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Augsburg. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf den Abschluss neuer Policen, nicht auf die ebenfalls teurer werdenden Bestandsverträge.

Autoversicherung seit 2022 um über die Hälfte teurer geworden

In den vergangenen drei Jahren hatten etliche Versicherer ihre Preise für Neuverträge stark erhöht. Kfz-Policen kosten den Verivox-Berechnungen zufolge im Schnitt heute über 50 Prozent mehr als 2022. Ursache war der starke Anstieg von Ersatzteilpreisen und Reparaturkosten in den Autowerkstätten, der zwischenzeitlich die gesamte Kfz-Versicherungsbranche im Saldo in die roten Zahlen rutschen ließ. In diesem und auch im vergangenen Jahr hatten die Versicherer bei den Kosten jedoch Glück, da schwere Unwetter und sonstige Naturkatastrophen in Deutschland weitgehend ausblieben./cho/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Talanx AG

mehr Analysen
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Talanx AG 125,30 -0,40% Talanx AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX mit festerem Start -- DAX zunächst etwas tiefer -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet höher in den Handelstag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen