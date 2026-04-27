Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Auftaktquartal
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27.04.2026 17:03:00
Verizon-Aktie im Aufwind: Starke Kundenzahlen führen zu optimistischerem Ausblick
Im ersten Quartal wurden im Mobilfunkgeschäft netto rund 55.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern mitteilte. Das sei der erste Zuwachs an Mobilfunkkunden in einem Auftaktquartal seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Breitband-Geschäft waren es 341.000 neue Verträge. Die Verizon-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 2,87 Prozent höher bei 47,71 US-Dollar.
Die Quartalsergebnisse zeigten, dass die Trendwende des Konzerns an Dynamik gewinne, sagte Verizon-Chef Jan Schulman laut Mitteilung. Auch die unter dem neuen Konzernchef eingeleitete Umstrukturierung dürfte dazu beigetragen haben.
Der Umsatz des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US und AT&T stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 34,4 Milliarden Dollar (rund 29,4 Mrd Euro). Dies liegt leicht unter den Erwartungen von Analysten. Je Aktie verdiente der Konzern um Sondereffekte bereinigt 1,28 Dollar und erzielte damit den größten Zuwachs in einem Quartal seit 2021. Analysten hatten weniger auf ihren Zetteln.
/mne/err/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
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