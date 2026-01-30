Verizon-Aktie im Plus: Mobilfunkkundenzahl überrascht positiv

Der US-Telekomkonzern Verizon hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet.

Der Konzern profitierte dabei von Werbemaßnahmen im hart umkämpften Markt. Im Mobilfunkgeschäft wurden netto rund 616.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern am Freitag in New York mitteilte. Dies sei der beste Quartalswert seit 2019, heißt es weiter. Analysten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet. Im Breitband-Geschäft waren es 372.000 neue Verträge.

Das vierte Quartal beweise, "dass wir wachsen können", sagte Verizon-Chef Jan Schulman laut Mitteilung. Auch die unter dem neuen Konzernchef eingeleitete Umstrukturierung dürfte dazu beigetragen haben.

Separat kündigte das Unternehmen zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 25 Milliarden Dollar an. Davon sollen 2026 Papiere im Wert von mindestens 3 Milliarden Dollar zurückgekauft werden. An der Börse gab dies der Aktie im US-Handel einen kräftigen Schub. Zuletzt notierte sie 6,56 Prozent im Plus bei 42,42 US-Dollar.

Der Umsatz des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US und AT&T stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 36,4 Milliarden US-Dollar (rund 30,4 Mrd Euro). Dies liegt leicht über den Erwartungen von Analysten. Je Aktie verdiente der Konzern um Sondereffekte bereinigt 1,09 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag.

Im laufende Jahr will der neue Konzernchef 750.000 bis 1 Million neue Mobilfunkkunden gewinnen. Dies entspricht laut Mitteilung in etwa dem zwei- bis dreifachen im vergangenen Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 4,90 bis 4,95 Dollar liegen. Für 2025 wurden hier 4,71 Dollar je Aktie verbucht.

Der Wettbewerber AT&T hatte am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt und netto rund 421.000 neue Mobilfunkkunden gewonnen.

