Verizon-Aktie leichter: Verizon verdient mehr als erwartet und gibt optimistische Prognose

Der sich fortsetzende Wechsel von Kunden zu unbegrenzten Tarifen habe das Wachstum der Mobilfunkumsätze getrieben, teilte die Verizon Communications Inc mit, und gab einen positiven Ausblick für das Ergebnis im laufenden Jahr.

Der Nettogewinn in den drei Monaten per Ende Dezember entsprach mit 4,74 Milliarden US-Dollar oder 1,11 Dollar pro Aktie in etwa dem Vorjahresniveau von 4,72 Milliarden oder ebenfalls 1,11 Dollar je Anteil. Auf bereinigter Basis verdiente Verizon 1,31 Dollar je Aktie, nach 1,21 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die von Factset erfassten Analysten hatten mit 1,28 Dollar etwas weniger erwartet.

Der Konzernumsatz sank leicht von 34,7 Milliarden auf 34,1 Milliarden Euro und entsprach damit genau dem Konsens der Analystenschätzungen.

Für das Gesamtjahr erwartet Verizon ein organisches Wachstum der Service- und sonstigen Umsätze von etwa 3 Prozent. Auf berichteter Basis, unter Berücksichtigung des Verkaufs von Verizon Media und der Übernahme des Prepaid-Mobilfunkanbieters Tracfone, erwartet der Konzern ein organisches Wachstum der Service- und sonstigen Umsätze von 1,0 bis 1,5 Prozent.

Verizon prognostiziert außerdem ein Wachstum der ausgewiesenen Mobilfunkumsätze von 9 bis 10 Prozent. Ohne die Effekte der Tracfone-Übernahme rechnet das Unternehmen hier mit einem Anstieg von mindestens 3 Prozent.

Den bereinigten Gewinn je Aktie sieht Verizon im Gesamtjahr bei 5,40 bis 5,55 Dollar. Die von Factset erfassten Analysten haben bislang mit 5,36 Dollar pro Aktie gerechnet.

Die an der NYSE notierte Verizon-Aktie fällt aktuell um 0,51 Prozent auf 52,68 Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)